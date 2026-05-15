Глава кабмина встретился с послом США в Кыргызстане. Что обсуждали

Адылбек Касымалиев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Председатель кабмина поздравил собеседника с предстоящим национальным праздником — 250-летием со Дня основания Соединенных Штатов Америки, пожелав благополучия стране.

В ходе встречи стороны обсудили итоги внешнеполитических мероприятий на высшем и высоком уровне, проведенных в прошлом и текущем годах.

Фото кабмина

Также обсуждены актуальные вопросы по дальнейшему укреплению торгово-экономического взаимодействия, развитию сотрудничества в сфере инвестиций, образования, здравоохранения и других.

В завершение встречи стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление двустороннего сотрудничества и достижение взаимовыгодных результатов.