Делегация США перед вылетом из Китая выбросила все, что выдали местные чиновники

Члены делегации США, сопровождающие президента Дональда Трампа в ходе его государственного визита в Пекин, перед вылетом из КНР выбросили все, что им выдали местные чиновники. Об этом сообщила корреспондент The New York Post Эмили Гудин, которая тоже была в составе приехавших с лидером страны.

«Ничего из Китая не разрешили брать на борт самолета», — написала она в соцсети Х.

По словам журналиста, перед посадкой на борт президентского самолета Air Force One американцы выбросили в мусорный бак у трапа все, что им выдали в ходе визита, — аккредитации, одноразовые телефоны, значки для делегации.

Как пишет The New York Post, Дональду Трампу наряду с другими членами делегации из соображений кибербезопасности запретили пользоваться личным мобильным телефоном. Сотрудники американской администрации использовали одноразовые телефоны и временные электронные адреса в ходе визита, а их личные устройства хранились на борту президентского самолета в специальных сумках Фарадея, блокирующих GPS, Wi-Fi, Bluetooth и другие сигналы.

Президент США прибыл в КНР 13 мая. Это был его первый визит в страну с 2017 года. Во время переговоров Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин обсуждали в том числе конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию в Ормузском проливе.