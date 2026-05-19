В Жогорку Кенеше открыли «Школу молодых кадров»

19 мая состоялась официальная церемония открытия «Школы молодых кадров», организованной в рамках молодежного совета при торага Жогорку Кенеша.

В мероприятии принял участие торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев, который отметил, что будущее страны напрямую связано с образованностью, инициативностью и патриотизмом молодежи.

Торага выразил надежду, что вышеуказанный новый институт систематизирует взаимодействие между молодежью и Жогорку Кенешем, будет оказывать поддержку их инициативам и поможет расширению участия молодого поколения в принятии государственных решений.

«Сегодняшняя молодежь является основной движущей силой изменений в обществе. Созданный в этом году при торага Жогорку Кенеша молодежный совет будет способствовать укреплению сотрудничества между молодежью и парламентом, интеграции их предложений и мнений в законодательный процесс», — сказал Марлен Маматалиев.

По словам Марлена Маматалиева, «Школа молодых кадров» является важной площадкой для подготовки будущих государственных служащих, лидеров, аналитиков и общественных деятелей.

«Как показывает мировой опыт, страны, которые активно привлекают молодежь к государственному управлению, быстрее достигают устойчивого развития и инновационного роста. Потому что молодежь мыслит по-новому, быстро осваивает современные технологии и оперативно реагирует на изменения в обществе. Поэтому поддержка молодежных инициатив сегодня — это инвестиция в будущее», — сказал он.

Мероприятие продолжилось в формате вопросов и ответов, после чего участники «Школы молодых кадров» посетили мемориальный комплекс «Ата-Бейит».