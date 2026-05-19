18:21
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Власть

В Жогорку Кенеше открыли «Школу молодых кадров»

19 мая состоялась официальная церемония открытия «Школы молодых кадров», организованной в рамках молодежного совета при торага Жогорку Кенеша.

В мероприятии принял участие торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев, который отметил, что будущее страны напрямую связано с образованностью, инициативностью и патриотизмом молодежи.

«Сегодняшняя молодежь является основной движущей силой изменений в обществе. Созданный в этом году при торага Жогорку Кенеша молодежный совет будет способствовать укреплению сотрудничества между молодежью и парламентом, интеграции их предложений и мнений в законодательный процесс», — сказал Марлен Маматалиев.

Торага выразил надежду, что вышеуказанный новый институт систематизирует взаимодействие между молодежью и Жогорку Кенешем, будет оказывать поддержку их инициативам и поможет расширению участия молодого поколения в принятии государственных решений.

По словам Марлена Маматалиева, «Школа молодых кадров» является важной площадкой для подготовки будущих государственных служащих, лидеров, аналитиков и общественных деятелей.

«Как показывает мировой опыт, страны, которые активно привлекают молодежь к государственному управлению, быстрее достигают устойчивого развития и инновационного роста. Потому что молодежь мыслит по-новому, быстро осваивает современные технологии и оперативно реагирует на изменения в обществе. Поэтому поддержка молодежных инициатив сегодня — это инвестиция в будущее», — сказал он.

Мероприятие продолжилось в формате вопросов и ответов, после чего участники «Школы молодых кадров» посетили мемориальный комплекс «Ата-Бейит».
Ссылка: https://24.kg./vlast/374429/
просмотров: 623
Версия для печати
Популярные новости
Садыр Жапаров обратился к&nbsp;мировым лидерам перед выборами в&nbsp;Совбез ООН Садыр Жапаров обратился к мировым лидерам перед выборами в Совбез ООН
Делегация США перед вылетом из&nbsp;Китая выбросила все, что выдали местные чиновники Делегация США перед вылетом из Китая выбросила все, что выдали местные чиновники
Канатбек Абдрахматов освобожден от&nbsp;должности президента Академии наук&nbsp;КР Канатбек Абдрахматов освобожден от должности президента Академии наук КР
Садыр Жапаров посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в&nbsp;Туркестане Садыр Жапаров посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане
Бизнес
BAKAI стирает границы: впервые в&nbsp;КР переводы в&nbsp;Китай и&nbsp;США прямо в&nbsp;приложении BAKAI стирает границы: впервые в КР переводы в Китай и США прямо в приложении
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
19 мая, вторник
18:18
Tunduk Travel и новые задачи. В кабмине обсудили будущее туризма в стране Tunduk Travel и новые задачи. В кабмине обсудили будуще...
18:02
Станция юных техников в Бишкеке: идут отделочные и фасадные работы
17:49
В Кыргызстане объем наличных денег в обращении превысил 280 миллиардов сомов
17:47
В трех школах Токмока зарегистрированы факты изнасилования детей
17:30
В природном парке «Беш-Таш» в Таласской области построят канатную дорогу