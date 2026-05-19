Прослушивать и отключать телефоны. ГКНБ меняет правила игры в телекоммуникации

ГКНБ разработал законопроект, который существенно меняет правила игры в телекоммуникационной сфере страны. Спецслужба намерена юридически закрепить за собой право собственности на оборудование для негласного съема информации (прослушки), получить законную возможность адресно отключать мобильные устройства в зонах конфликтов и официально узаконить систему распознавания лиц.

Комитет по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша одобрил законопроект в первом чтении.

Согласно справке-обоснованию документа, необходимость поправок вызвана масштабной реформой. В Кыргызстане вступил в силу Цифровой кодекс, из-за чего старый закон «Об электрической связи» утратил силу. Однако именно в нем содержались важнейшие технические нормы для проведения оперативно-розыскных мероприятий и контрразведки. Поскольку новый Цифровой кодекс является рамочным и не регулирует спецмероприятия, возник правовой вакуум. ГКНБ предлагает перенести и расширить эти нормы напрямую в профильные законы — «Об оперативно-разыскной деятельности» и «О контрразведывательной деятельности».

Прямой доступ к базам данных

Ранее расходы на установку программно-технических средств для оперативно-разыскной деятельности и контрразведки на каналах связи возлагались на операторов связи, а техническое обеспечение — на органы нацбезопасности. Однако в законе не было прописано, кто именно владеет этой инфраструктурой.

Новый законопроект четко определяет ГКНБ в качестве официального владельца всех цифровых технологических систем, ресурсов и специальных технических средств (СТС), предназначенных для негласного получения информации. Финансовое бремя при этом не меняется: операторы связи по-прежнему обязаны за свой счет устанавливать необходимое оборудование, но фактически распоряжаться и управлять им будет только ГКНБ.

Более того, законопроект напрямую обязывает операторов телекоммуникаций предоставлять ГКНБ беспрепятственный доступ к своим базам данных, цифровым системам и ресурсам, а также предоставлять полную информацию о пользователях сервисов. Сама организация и тактика проведения таких мероприятий признаются государственной тайной, которую операторы обязаны строго охранять.

Спецслужба также вводит жесткий централизованный учет и списание СТС. В ведомстве подчеркивают, что это необходимо для «исключения их несанкционированного оборота, предотвращения злоупотреблений и защиты частной жизни граждан».

Цифровое распознавание объектов

В закон «О контрразведывательной деятельности» вводится новое понятие и инструмент — «цифровое распознавание объектов».

Под этим термином понимается мероприятие, проводимое с помощью специального программного обеспечения (ИИ и алгоритмов), которое способно на основе имеющихся баз данных автоматически идентифицировать или верифицировать человека (по лицу), а также распознавать государственные регистрационные номерные знаки транспортных средств. Такая мера официально вводится в правовое поле для решения задач контрразведки.

Письменный приказ на отключение мобильных телефонов в зонах ЧП

ГКНБ внедряет правовой механизм, который позволит адресно и временно отключать конкретные мобильные устройства от сетей связи в условиях вооруженных конфликтов или чрезвычайного положения (ЧП).

В документе прописана процедура: оказание услуг связи конкретному аппарату приостанавливается на основании мотивированного письменного решения уполномоченного должностного лица органа национальной безопасности. Возобновить связь оператор сможет только после аналогичного письменного распоряжения того же сотрудника ГКНБ либо по вступившему в силу решению суда.

В обосновании указывается, что в современных конфликтах гаджеты часто используются для деструктивной деятельности (координации атак, наведения дронов и передачи разведданных). Инициаторы подчеркивают, что мера будет точечной: отключать связь массово не планируется — изолировать будут только устройства, несущие угрозу нацбезопасности. В ГКНБ добавили, что аналогичная практика существует в США, Израиле, Индии и странах ЕС.

Монополия государства на IMEI-коды

Законопроект предлагает полностью исключить функцию идентификации международных уникальных кодов мобильных устройств (IMEI) из лицензируемых видов деятельности. Коммерческие структуры больше не смогут заниматься этим по лицензии.

Эта функция полностью переходит в исключительное ведение государства (в государственную систему идентификации). В ГКНБ считают, что это защитит цифровой суверенитет, поможет эффективнее выявлять контрафактные или клонированные устройства и исключит использование этой базы данных в частных коммерческих интересах.

Параллельно в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) и профильных законах проводится масштабная «чистка» терминов. Устаревшие понятия вроде «абонент», «абонентское устройство» и «сети электросвязи» повсеместно заменяются на современные: «пользователь», «пользовательское устройство» и «телекоммуникационные сети».