Власть

Дастан Бекешев: ОСАГО стало просто дополнительным налогом для граждан КР

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявил, что обязательное автострахование (ОСАГО) для граждан Кыргызстана фактически превратилось в дополнительный налог. Об этом он сказал на заседании комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции при рассмотрении законопроекта о внесении изменений в ряд законодательных актов.

По словам депутата, кыргызстанцы платят за ОСАГО, однако на практике система работает неэффективно.

«Есть понятие европротокола, когда при мелких ДТП страховая компания сама решает вопросы, без привлечения ГУОБДД. А у нас получается так, что нормы европротокола не работают, люди платят за ОСАГО как за дополнительный вид налога. При ДТП приезжают и гаишники, и страховщики, в итоге часто нет страховых выплат, а оба автомобиля — участников ДТП — забирают на штрафстоянку. Естественно, у людей возникает вопрос, за что мы платим деньги? И они правы. Нужно оперативнее решать данный вопрос — если нет ущерба или смерти, страховые компании должны на месте оперативно решать за участников ДТП», — призвал Дастан Бекешев.

В Минэкономики отметили, что сейчас ведется работа по внедрению европротоколов в страхование автомобилей.
Ссылка: https://24.kg./vlast/374455/
