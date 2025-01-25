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Общество

Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на инаугурации в США

Тысячи сумок, рюкзаков и кошельков выброшены у входа в Capital One Arena в Вашингтоне в день инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Sun.

The New York Sun
Фото The New York Sun. Сотни брендовых сумок выкинули на инаугурации президента США

Издание отмечает, что в связи с принятым в последний момент решением ужесточить меры безопасности присутствующим на специальном мероприятии по случаю официальной церемонии вступления в должность 47-го главы государства гостям предложено не приносить с собой сумки, рюкзаки, крупные кошельки и пакеты.

Но, поскольку многие не были готовы к таким строгим правилам, им пришлось выбирать: либо не попасть внутрь на торжество, либо выбросить свои сумки.

Сообщается, что сотрудники, которым поручено вывозить мусор, обнаружили среди груд выброшенных вещей сотни ценных брендовых сумок и кошельков, в том числе Gucci, Versace, Armani, LV, Hermes (включая Birkin), Supreme, Balenciaga, Hugo Boss.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/317906/
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