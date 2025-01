Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на инаугурации в США

Тысячи сумок, рюкзаков и кошельков выброшены у входа в Capital One Arena в Вашингтоне в день инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Sun.

Фото The New York Sun. Сотни брендовых сумок выкинули на инаугурации президента США

Издание отмечает, что в связи с принятым в последний момент решением ужесточить меры безопасности присутствующим на специальном мероприятии по случаю официальной церемонии вступления в должность 47-го главы государства гостям предложено не приносить с собой сумки, рюкзаки, крупные кошельки и пакеты.

Но, поскольку многие не были готовы к таким строгим правилам, им пришлось выбирать: либо не попасть внутрь на торжество, либо выбросить свои сумки.

Сообщается, что сотрудники, которым поручено вывозить мусор, обнаружили среди груд выброшенных вещей сотни ценных брендовых сумок и кошельков, в том числе Gucci, Versace, Armani, LV, Hermes (включая Birkin), Supreme, Balenciaga, Hugo Boss.