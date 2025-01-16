Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить

Решили работать на себя? Как делать это правильно с точки зрения закона? Один из вариантов — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.
Заместитель председателя Налоговой службы Нурлан Умтулов рассказал 24.kg, какие моменты стоит учесть и как правильно организовать процесс.
Кто может быть ИП?
Индивидуальным предпринимателем могут быть:
- граждане Кыргызстана;
- иностранцы, которые постоянно или временно проживают на территории КР.
Как зарегистрироваться?
Если вы решили стать ИП, то нужно:
- обратиться в Налоговую службу в явочном порядке или онлайн;
- в отделении НС вам помогут заполнить заявление формы STI-163;
- предоставить копию паспорта.
Если физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в базе «Санарип аймак», то налоговая сама проверит его регистрацию.
Как зарегистрироваться онлайн?
На сайте Cabinet.salyk.kg без посещения налогового органа.
Чтобы подать заявку, нужно:
- выбрать раздел «Регистрация»;
- в подразделе «Онлайн-подача заявления на регистрацию налогоплательщика» пройти процедуру идентификации. Можно использовать единую систему идентификации (ЕСИ), электронную цифровую подпись (ЭЦП) или Smart-iD KG;
- посмотреть статус заявления;
- распечатать свидетельство о государственной регистрации ИП можно там же в разделе «Регистрация» на сайте Cabinet.salyk.kg.
Свидетельство выдается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления.
Где и как можно получить ЕСИ, читайте здесь.
Что делать дальше?
После оформления документов Налоговая служба регистрирует вас в системе и присваивает вам статус ИП.
Можно выбрать налоговый режим:
- по патенту;
- по единому налогу;
- по общему налоговому режиму;
- по другим режимам.
Как работать?
При торговле и оказании услуг населению работаете на основе ККМ.
При торговле и оказании услуг юрлицам оформляете электронные счета-фактуры.
Открываем банковский счет
После регистрации у ИП надо декларировать доходы и расходы. Поэтому нужно открыть в банке отдельный бизнес-счет.
Как быть с имуществом
Недвижимое имущество не может быть зарегистрировано на индивидуального предпринимателя.
ИП может владеть имуществом как физлицо.
При продаже своей квартиры или машины зачисляйте деньги на личный счет.
То же касается и движимого имущества.
Какие отчеты сдавать?
Каждый предприниматель обязан отправлять отчеты:
- в Налоговую службу;
- в Социальный фонд;
- в другие госорганы ежемесячно, раз в квартал или год.
Штраф за просроченный отчет — от 1 до 23 тысяч сомов.
Отчеты при едином налоге:
- ежемесячно: отчет по подоходному налогу и соцотчислениям по форме № 161;
- раз в квартал: отчет по единому налогу по форме STI_191;
- ежегодно: Единая налоговая декларация и расчет налога на мусор.
Отчеты при общем налоговом режиме:
- ежемесячно: отчет по подоходному налогу и соцотчислениям по форме № 161 и отчет по налогу на добавленную стоимость (НДС);
- раз в квартал: отчет по налогу с продаж;
- ежегодно: Единая налоговая декларация и расчет налога на мусор.