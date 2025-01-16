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Экономика

Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить

Решили работать на себя? Как делать это правильно с точки зрения закона? Один из вариантов — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

Заместитель председателя Налоговой службы Нурлан Умтулов рассказал 24.kg, какие моменты стоит учесть и как правильно организовать процесс.

Кто может быть ИП?

Индивидуальным предпринимателем могут быть:

  • граждане Кыргызстана;
  • иностранцы, которые постоянно или временно проживают на территории КР.

Как зарегистрироваться?

Если вы решили стать ИП, то нужно:

  • обратиться в Налоговую службу в явочном порядке или онлайн;
  • в отделении НС вам помогут заполнить заявление формы STI-163;
  • предоставить копию паспорта.

Если физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в базе «Санарип аймак», то налоговая сама проверит его регистрацию.

Как зарегистрироваться онлайн?

На сайте Cabinet.salyk.kg без посещения налогового органа.

Чтобы подать заявку, нужно:

  • выбрать раздел «Регистрация»;
  • в подразделе «Онлайн-подача заявления на регистрацию налогоплательщика» пройти процедуру идентификации. Можно использовать единую систему идентификации (ЕСИ), электронную цифровую подпись (ЭЦП) или Smart-iD KG;
  • посмотреть статус заявления;
  • распечатать свидетельство о государственной регистрации ИП можно там же в разделе «Регистрация» на сайте Cabinet.salyk.kg.

Свидетельство выдается в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления.

Где и как можно получить ЕСИ, читайте здесь.

Что делать дальше?

После оформления документов Налоговая служба регистрирует вас в системе и присваивает вам статус ИП.

Можно выбрать налоговый режим:

  • по патенту;
  • по единому налогу;
  • по общему налоговому режиму;
  • по другим режимам.

Как работать?

При торговле и оказании услуг населению работаете на основе ККМ.

При торговле и оказании услуг юрлицам оформляете электронные счета-фактуры.

Открываем банковский счет

После регистрации у ИП надо декларировать доходы и расходы. Поэтому нужно открыть в банке отдельный бизнес-счет.

Как быть с имуществом

Недвижимое имущество не может быть зарегистрировано на индивидуального предпринимателя.

ИП может владеть имуществом как физлицо.

При продаже своей квартиры или машины зачисляйте деньги на личный счет.

То же касается и движимого имущества.

Какие отчеты сдавать?

Каждый предприниматель обязан отправлять отчеты:

  • в Налоговую службу;
  • в Социальный фонд;
  • в другие госорганы ежемесячно, раз в квартал или год.

Штраф за просроченный отчет — от 1 до 23 тысяч сомов.

Отчеты при едином налоге:

  • ежемесячно: отчет по подоходному налогу и соцотчислениям по форме № 161;
  • раз в квартал: отчет по единому налогу по форме STI_191;
  • ежегодно: Единая налоговая декларация и расчет налога на мусор.

Отчеты при общем налоговом режиме:

  • ежемесячно: отчет по подоходному налогу и соцотчислениям по форме № 161 и отчет по налогу на добавленную стоимость (НДС);
  • раз в квартал: отчет по налогу с продаж;
  • ежегодно: Единая налоговая декларация и расчет налога на мусор.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/284239/
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