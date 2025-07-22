Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти

«Балага суйунчу» — это единовременная выплата при рождении каждого ребенка.
Условия получения
Предоставляется при рождении ребенка. Доходы семьи не учитывают. Размер выплаты — 4 тысячи сомов. В случае рождения одновременно троих и более детей «балага суйунчу» выплачивается в размере 50 тысяч сомов на каждого ребенка.
Куда обращаться?
Центр обслуживания населения (ЦОН), органы ЗАГС.
Кто может подать заявление:
- один из родителей, с которым проживает ребенок;
- опекун, с которым проживает ребенок;
- усыновитель, с которым проживает ребенок;
- доверенное лицо, действующее на основании доверенности.
Какие нужны документы?
Паспорт заявителя (при наличии в АИС «ЗАГС» зарегистрированной записи акта о рождении ребенка).
Если подает заявление опекун, доверенное лицо или усыновитель, дополнительно требуются:
- копия решения суда о назначении ребенку опекуна — для опекунов;
- доверенность, оформленная в соответствии с гражданским законодательством, — для доверенного лица;
- копия решения суда об усыновлении, заверенная в порядке, установленном гражданским законодательством, — для усыновителей.
Если заявление подает кайрылман или иностранный гражданин:
- копия удостоверения кайрылмана (для кайрылманов);
- копия вида на жительство родителя/лей ребенка (для иностранных граждан стран соглашения о гарантиях прав граждан в области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов от 9 сентября 1994 года, имеющим вид на жительство в Кыргызской Республике: Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Молдова, Таджикистан, Армения, Украина).
Как получить деньги?
«Балага суйунчу» выплачивают в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления в органы ЗАГС, ЦОН. Заявителю приходит SMS-уведомление о поступлении денежных средств на счет.
* Денежные средства необходимо обналичить в любом филиале «РСК Банка» или «Айыл Банка» через кассу не позднее шести месяцев со дня подачи заявления. После они вернутся в республиканский бюджет.
В каком случае могут отказать?
Заявление на единовременную выплату должно быть подано в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Позднее документы не принимают.
Пособие не выплачивают на детей, находящихся на полном государственном обеспечении.
Остались вопросы?
По всем вопросам можно обращаться в районное/городское управление труда и социального развития по месту фактического проживания или по телефону 0312312502.
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