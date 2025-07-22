15:56
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Общество

Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти

«Балага суйунчу» — это единовременная выплата при рождении каждого ребенка.

1

Условия получения

Предоставляется при рождении ребенка. Доходы семьи не учитывают. Размер выплаты — 4 тысячи сомов. В случае рождения одновременно троих и более детей «балага суйунчу» выплачивается в размере 50 тысяч сомов на каждого ребенка.

2

Куда обращаться?

Центр обслуживания населения (ЦОН), органы ЗАГС.

3

Кто может подать заявление:

  • один из родителей, с которым проживает ребенок;
  • опекун, с которым проживает ребенок;
  • усыновитель, с которым проживает ребенок;
  • доверенное лицо, действующее на основании доверенности.
4

Какие нужны документы?

Паспорт заявителя (при наличии в АИС «ЗАГС» зарегистрированной записи акта о рождении ребенка).

Если подает заявление опекун, доверенное лицо или усыновитель, дополнительно требуются:

  • копия решения суда о назначении ребенку опекуна — для опекунов;
  • доверенность, оформленная в соответствии с гражданским законодательством, — для доверенного лица;
  • копия решения суда об усыновлении, заверенная в порядке, установленном гражданским законодательством, — для усыновителей.

Если заявление подает кайрылман или иностранный гражданин:

  • копия удостоверения кайрылмана (для кайрылманов);
  • копия вида на жительство родителя/лей ребенка (для иностранных граждан стран соглашения о гарантиях прав граждан в области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов от 9 сентября 1994 года, имеющим вид на жительство в Кыргызской Республике: Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Молдова, Таджикистан, Армения, Украина).
5

Как получить деньги?

«Балага суйунчу» выплачивают в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления в органы ЗАГС, ЦОН. Заявителю приходит SMS-уведомление о поступлении денежных средств на счет.

* Денежные средства необходимо обналичить в любом филиале «РСК Банка» или «Айыл Банка» через кассу не позднее шести месяцев со дня подачи заявления. После они вернутся в республиканский бюджет.

6

В каком случае могут отказать?

Заявление на единовременную выплату должно быть подано в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Позднее документы не принимают.

Пособие не выплачивают на детей, находящихся на полном государственном обеспечении.

7

Остались вопросы?

По всем вопросам можно обращаться в районное/городское управление труда и социального развития по месту фактического проживания или по телефону 0312312502.

Как получить пособие «үй-бүлөгө көмөк», можно прочитать по ссылке.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/278689/
просмотров: 59039
Версия для печати
Материалы по теме
Электронная цифровая подпись. Для чего нужна и как получить
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Популярные новости
Бишкек задыхается от&nbsp;жары: почему климат становится невыносимым и&nbsp;что дальше Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
Ташкент, как и&nbsp;Бишкек, испытывает рекордную жару Ташкент, как и Бишкек, испытывает рекордную жару
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;21&nbsp;июля: местами дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 июля: местами дожди
Бизнес
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
Сервис Pay,Da! от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;&nbsp;&mdash; увеличьте продажи с&nbsp;рассрочкой без переплат Сервис Pay,Da! от «Оптима Банка» — увеличьте продажи с рассрочкой без переплат
23 июля, среда
15:55
Камчыбек Ташиев вспомнил детство у палатки с мороженым в Джалал-Абаде Камчыбек Ташиев вспомнил детство у палатки с мороженым...
15:51
В Бишкеке обсудили упрощение миграционных процедур для кыргызстанцев в России
15:45
Фантастическая четверка вернулась! В Бишкеке состоялась премьера нового фильма
15:40
В России подготовили законопроект о призыве в армию круглый год
15:34
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами