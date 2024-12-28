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Общество

Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены

Если надоело сидеть дома или ребенок требует развлечений, сходите в один из крытых парков. Там же проводят и различные тематические шоу, мастер-классы, конкурсы, о которых можно узнать на их страницах в соцсетях.

24.kg подготовило список площадок, где можно отлично провести время с детьми.

Сеть центров развлечений SMagic и Skypark

Тюбинговая горка, вулкан, зиплайн, Lego-зона, горки, бассейн с шариками, скалодром, спортивный батут, автодром, лабиринт, карусели, песочница, самолет, зона творчества, VR-зона.

Время работы: 10.00-22.00.

Возраст: 1-18 лет.

Филиалы и стоимость:

ТРЦ «Ала-Арча», проспект Чингиза Айтматова, 299, 3-й этаж

  • от одного до трех лет— 590 сомов;
  • от трех лет — 790 сомов.

ТРЦ «ЦУМ-2», улица Шопокова, 91, 6-й этаж

  • от одного до трех лет — 490 сомов;
  • от трех лет — 690 сомов.

ТРЦ Asia Mall, проспект Чингиза Айтматова, 3, 3-й этаж

  • от одного до трех лет — 490 сомов;
  • от трех лет — 590 сомов.

ТРЦ Tommi Mall, улица Токомбаева, 17/2, 3-й этаж

  • от одного до трех лет — 350 сомов;
  • от трех лет — 450 сомов.

РЦ Oino, Ауэзова, 1/5, 2-й этаж

  • от одного до трех лет — 350 сомов;
  • от трех лет — 450 сомов.

Instagram: smagic.kg.

Сеть парков развлечений «Иллюzион»

Батуты, горки, площадка для самокатов, зона для малышей, песочница, конструктор Lego, гора с баллонами, карусель, тарзанка.

Время работы: понедельник — 12.00-22.00, остальные дни — 10.00-22.00.

Возраст: 1-16 лет.

Филиалы:

  • ТРЦ Cosmopark, улица Юнусалиева, 40а, 1-й этаж;
  • ТЦ «Аламедин Гранд», проспект Жибек Жолу, 150а, 2-й этаж;
  • ТЦ Vefa Center, ​улица Горького, 27/1, 3-й этаж;
  • ТЦ «Детский мир», проспект Чуй, 147, 3-й этаж.

Стоимость:

  • от одного до четырех лет — 450 сомов;
  • от четырех — 550 сомов.

Instagram: illuzion.kg.

«Детский городок»

Бассейн с шариками, горки, лабиринт, батуты.

Адрес: ТЦ «Таш-Рабат», улица Горького, 1г, 3-й этаж.

Время работы: 10.00-22.00.

Возраст: 8 месяцев — 11 лет.

Стоимость: 450 сомов.

Сайт: tashrabat.kg.

«Лунапарк»

Творческий уголок, Lego-городок, экстремальные горки, веревочный городок, интерактивный скалодром, батуты, поролоновая яма, тарзанки, снукбол, игровые автоматы.

Адрес: ГУМ «Чынар», проспект Чуй, 92, 5-й этаж.

Время работы: 10.00-22.00.

Возраст: 1-16 лет.

Стоимость:

  • от одного до трех лет — 400 сомов;
  • от трех лет — 600 сомов.

Instagram: lunaparkgum.kg.

«Мамалак»

Семиэтажный лабиринт, веревочный городок, малышковая зона Play Box, автодром.

Адрес: ТРЦ Dordoi-Plaza, улица Ибраимова, 115/2, 3-й этаж.

Время работы: 10.00-22.00.

Возраст: 6 месяцев — 15 лет.

Стоимость:

  • Play Box (от шести месяцев до четырех лет): по будням 400, по выходным — 450 сомов;
  • лабиринт (от 1 до 14 лет): по будням — 500 сомов, по выходным — 600 сомов;
  • веревочный городок (от 6 до 15 лет): 300 сомов (одно прохождение).

Instagram: mamalak_park.

«Чүкө парк»

Есть три зоны: для самых маленьких, от четырех до 16 лет, а также самый интересный этно-центр.

Адрес: Садыгалиева, 7/10, ​1-й этаж.

Время работы: 10.00-22.00.

Возраст: 6 месяцев — 16 лет.

Стоимость:

  • до года — бесплатно;
  • от года до четырех лет — 400 сомов;
  • от четырех лет — 600 сомов.

Fun City Bishkek

Детская площадка, батут, песочница, игровые автоматы.

Адрес: ТРЦ Bishkek Park, улица Киевская, 148, 4-й этаж.

Время работы: 10.00-22.00.

Возраст: от восьми месяцев.

Стоимость:

  • детская площадка — 350 сомов;
  • аттракционы — от 45 до 150 сомов.

Instagram: funcitybishkek.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/280359/
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