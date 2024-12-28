Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены

Если надоело сидеть дома или ребенок требует развлечений, сходите в один из крытых парков. Там же проводят и различные тематические шоу, мастер-классы, конкурсы, о которых можно узнать на их страницах в соцсетях.
24.kg подготовило список площадок, где можно отлично провести время с детьми.
Сеть центров развлечений SMagic и Skypark
Тюбинговая горка, вулкан, зиплайн, Lego-зона, горки, бассейн с шариками, скалодром, спортивный батут, автодром, лабиринт, карусели, песочница, самолет, зона творчества, VR-зона.
Время работы: 10.00-22.00.
Возраст: 1-18 лет.
Филиалы и стоимость:
ТРЦ «Ала-Арча», проспект Чингиза Айтматова, 299, 3-й этаж
- от одного до трех лет— 590 сомов;
- от трех лет — 790 сомов.
ТРЦ «ЦУМ-2», улица Шопокова, 91, 6-й этаж
- от одного до трех лет — 490 сомов;
- от трех лет — 690 сомов.
ТРЦ Asia Mall, проспект Чингиза Айтматова, 3, 3-й этаж
- от одного до трех лет — 490 сомов;
- от трех лет — 590 сомов.
ТРЦ Tommi Mall, улица Токомбаева, 17/2, 3-й этаж
- от одного до трех лет — 350 сомов;
- от трех лет — 450 сомов.
РЦ Oino, Ауэзова, 1/5, 2-й этаж
- от одного до трех лет — 350 сомов;
- от трех лет — 450 сомов.
Instagram: smagic.kg.
Сеть парков развлечений «Иллюzион»
Батуты, горки, площадка для самокатов, зона для малышей, песочница, конструктор Lego, гора с баллонами, карусель, тарзанка.
Время работы: понедельник — 12.00-22.00, остальные дни — 10.00-22.00.
Возраст: 1-16 лет.
Филиалы:
- ТРЦ Cosmopark, улица Юнусалиева, 40а, 1-й этаж;
- ТЦ «Аламедин Гранд», проспект Жибек Жолу, 150а, 2-й этаж;
- ТЦ Vefa Center, улица Горького, 27/1, 3-й этаж;
- ТЦ «Детский мир», проспект Чуй, 147, 3-й этаж.
Стоимость:
- от одного до четырех лет — 450 сомов;
- от четырех — 550 сомов.
Instagram: illuzion.kg.
«Детский городок»
Бассейн с шариками, горки, лабиринт, батуты.
Адрес: ТЦ «Таш-Рабат», улица Горького, 1г, 3-й этаж.
Время работы: 10.00-22.00.
Возраст: 8 месяцев — 11 лет.
Стоимость: 450 сомов.
Сайт: tashrabat.kg.
«Лунапарк»
Творческий уголок, Lego-городок, экстремальные горки, веревочный городок, интерактивный скалодром, батуты, поролоновая яма, тарзанки, снукбол, игровые автоматы.
Адрес: ГУМ «Чынар», проспект Чуй, 92, 5-й этаж.
Время работы: 10.00-22.00.
Возраст: 1-16 лет.
Стоимость:
- от одного до трех лет — 400 сомов;
- от трех лет — 600 сомов.
Instagram: lunaparkgum.kg.
«Мамалак»
Семиэтажный лабиринт, веревочный городок, малышковая зона Play Box, автодром.
Адрес: ТРЦ Dordoi-Plaza, улица Ибраимова, 115/2, 3-й этаж.
Время работы: 10.00-22.00.
Возраст: 6 месяцев — 15 лет.
Стоимость:
- Play Box (от шести месяцев до четырех лет): по будням 400, по выходным — 450 сомов;
- лабиринт (от 1 до 14 лет): по будням — 500 сомов, по выходным — 600 сомов;
- веревочный городок (от 6 до 15 лет): 300 сомов (одно прохождение).
Instagram: mamalak_park.
«Чүкө парк»
Есть три зоны: для самых маленьких, от четырех до 16 лет, а также самый интересный этно-центр.
Адрес: Садыгалиева, 7/10, 1-й этаж.
Время работы: 10.00-22.00.
Возраст: 6 месяцев — 16 лет.
Стоимость:
- до года — бесплатно;
- от года до четырех лет — 400 сомов;
- от четырех лет — 600 сомов.
Fun City Bishkek
Детская площадка, батут, песочница, игровые автоматы.
Адрес: ТРЦ Bishkek Park, улица Киевская, 148, 4-й этаж.
Время работы: 10.00-22.00.
Возраст: от восьми месяцев.
Стоимость:
- детская площадка — 350 сомов;
- аттракционы — от 45 до 150 сомов.
Instagram: funcitybishkek.