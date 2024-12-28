Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены

Если надоело сидеть дома или ребенок требует развлечений, сходите в один из крытых парков. Там же проводят и различные тематические шоу, мастер-классы, конкурсы, о которых можно узнать на их страницах в соцсетях.

24.kg подготовило список площадок, где можно отлично провести время с детьми.

Сеть центров развлечений SMagic и Skypark Тюбинговая горка, вулкан, зиплайн, Lego-зона, горки, бассейн с шариками, скалодром, спортивный батут, автодром, лабиринт, карусели, песочница, самолет, зона творчества, VR-зона. Время работы: 10.00-22.00. Возраст: 1-18 лет. Филиалы и стоимость: ТРЦ «Ала-Арча», проспект Чингиза Айтматова, 299, 3-й этаж от одного до трех лет— 590 сомов;

от трех лет — 790 сомов. ТРЦ «ЦУМ-2», улица Шопокова, 91, 6-й этаж от одного до трех лет — 490 сомов;

от трех лет — 690 сомов. ТРЦ Asia Mall, проспект Чингиза Айтматова, 3, 3-й этаж от одного до трех лет — 490 сомов;

от трех лет — 590 сомов. ТРЦ Tommi Mall, улица Токомбаева, 17/2, 3-й этаж от одного до трех лет — 350 сомов;

от трех лет — 450 сомов. РЦ Oino, Ауэзова, 1/5, 2-й этаж от одного до трех лет — 350 сомов;

от трех лет — 450 сомов. Instagram: smagic.kg.

Сеть парков развлечений «Иллюzион» Батуты, горки, площадка для самокатов, зона для малышей, песочница, конструктор Lego, гора с баллонами, карусель, тарзанка. Время работы: понедельник — 12.00-22.00, остальные дни — 10.00-22.00. Возраст: 1-16 лет. Филиалы: ТРЦ Cosmopark, улица Юнусалиева, 40а, 1-й этаж;

ТЦ «Аламедин Гранд», проспект Жибек Жолу, 150а, 2-й этаж;

ТЦ Vefa Center, ​улица Горького, 27/1, 3-й этаж;

ТЦ «Детский мир», проспект Чуй, 147, 3-й этаж. Стоимость: от одного до четырех лет — 450 сомов;

от четырех — 550 сомов. Instagram: illuzion.kg.

«Детский городок» Бассейн с шариками, горки, лабиринт, батуты. Адрес: ТЦ «Таш-Рабат», улица Горького, 1г, 3-й этаж. Время работы: 10.00-22.00. Возраст: 8 месяцев — 11 лет. Стоимость: 450 сомов. Сайт: tashrabat.kg.

«Лунапарк» Творческий уголок, Lego-городок, экстремальные горки, веревочный городок, интерактивный скалодром, батуты, поролоновая яма, тарзанки, снукбол, игровые автоматы. Адрес: ГУМ «Чынар», проспект Чуй, 92, 5-й этаж. Время работы: 10.00-22.00. Возраст: 1-16 лет. Стоимость: от одного до трех лет — 400 сомов;

от трех лет — 600 сомов. Instagram: lunaparkgum.kg.

«Мамалак» Семиэтажный лабиринт, веревочный городок, малышковая зона Play Box, автодром. Адрес: ТРЦ Dordoi-Plaza, улица Ибраимова, 115/2, 3-й этаж. Время работы: 10.00-22.00. Возраст: 6 месяцев — 15 лет. Стоимость: Play Box (от шести месяцев до четырех лет): по будням 400, по выходным — 450 сомов;

лабиринт (от 1 до 14 лет): по будням — 500 сомов, по выходным — 600 сомов;

веревочный городок (от 6 до 15 лет): 300 сомов (одно прохождение). Instagram: mamalak_park.

«Чүкө парк» Есть три зоны: для самых маленьких, от четырех до 16 лет, а также самый интересный этно-центр. Адрес: Садыгалиева, 7/10, ​1-й этаж. Время работы: 10.00-22.00. Возраст: 6 месяцев — 16 лет. Стоимость: до года — бесплатно;

от года до четырех лет — 400 сомов;

от четырех лет — 600 сомов.